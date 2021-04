Stankovic: "Red Bull Salzburg ist ein Paradies"

Torhüter Cican Stankovic will vor dem Duell mit dem LASK und ÖFB-Konkurrent Alexander Schlager "nicht zu viel hineininterpretieren".

Cican Stankovic ist in den vergangenen Wochen im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Nicht unbedingt gewollt, aber seine Nichtnominierung in den ÖFB-Teamkader und zuvor schon die Verpflichtung des deutschen Talents Nico Mantl bei Red Bull Salzburg haben Fragen aufgeworfen. Wie steht es um den Stellenwert des Bullen-Torhüters? Und was bedeutet das für die Zukunft Stankovics? Der Schlussmann der Salzburger hat sich an der teilweise sehr emotional geführten öffentlichen Diskussion selbst kaum beteiligt und sich darauf fokussiert, was er am besten kann: Bälle fangen.

Zum Auftakt der Bundesliga-Meistergruppe hat Stankovic mit starken Leistungen bewiesen, dass er ein wichtiger Rückhalt für Red Bull Salzburg ist. Auch vor dem Duell mit dem LASK und seinem ÖFB-Konkurrenten Alexander Schlager im Tor der Linzer wollte sich der Bullen-Keeper nur auf das bevorstehende Spiel und das große Saisonziel, den Titelgewinn, einlassen. "Wir haben eine sehr gute Ausgangssituation in der Tabelle. Wir sind ja nicht das erste Mal in dieser Lage und wissen, worauf es ankommt, um den Titel zu gewinnen. Darauf konzentrieren wir uns jetzt", sagte Stankovic. Er wisse, dass in dieses Duell mit Schlager "viel hineininterpretiert wird", aber im Endeffekt gehe es nur darum, "dass wir in den Spitzenspielen unsere Leistung bringen können. Da sind wir sehr scharf, sehr fokussiert. Das zeichnet uns aus."

Was die Zukunft bringt, das könne er nicht vorhersagen, meinte Stankovic bei einem Medientermin am Freitag. "Ich weiß nur, dass ich sehr glücklich bin, dass ich hier bei Red Bull Salzburg sein darf. Das ist mit Abstand der beste Verein in Österreich, ein echtes Paradies für einen Fußballer."