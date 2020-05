"Stay2Score": Salzburgs Mittelfeldstar Junuzovic kickt virtuell

Insgesamt kämpfen Vertreter aus acht Nationen in "FIFA 20" um die Siegerkrone.

Noch ehe am Freitag das erste Mannschaftstraining bei Red Bull Salzburg absolviert wird und die Fußballbundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen kann, ist Bullenprofi Zlatko Junuzovic in den Wettkampfmodus zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler und PlayStation-Fan ist einer von nur zwei österreichischen Fußballprofis, die beim "Stay2Score", dem eSport-Format der European Leagues, der Vereinigung der europäischen Profiligen, die Controller bedienen. Dabei zockt Junuzovic neben vielen Stars aus den europäischen Topligen wie der italienischen Serie A oder der spanischen La Liga - und das live im TV auf Sky Sport Austria.

Insgesamt kämpfen Vertreter aus acht Nationen in "FIFA 20" um die virtuelle Siegerkrone. An Junuzovics Seite stehen Abwehrspieler Ione Cabrera von WSG Tirol sowie die beiden eSportler Marcel Holy und Philipp Gutmann. Prominentester Teilnehmer ist wohl Jorge Andrade, 2004 Vizeeuropameister mit Portugal. Der Bewerb begann am Mittwochabend mit den Vorrunden. Die besten vier der Vorrunde steigen auf. Die Halbfinal- und Finalspiele finden am 23. Mai statt und werden abermals live übertragen.