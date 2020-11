Szoboszlai geht mit breiter Brust in den Showdown

Dominik Szoboszlai ist der Mann der Stunde - im ungarischen Nationalteam, bei Red Bull Salzburg und auf dem Transfermarkt.

Der Fußball-Herbst endet für Red Bull Salzburg in einem echten Showdown mit neun Spielen in fünf Wochen. Eine zentrale Rolle dabei wird Dominik Szoboszlai einnehmen. Der Jungstar der Bullen agiert seit Monaten in Hochform und hat zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass er ein "Unterschiedsspieler" ist. Einer, der mit einer besonderen Aktion und seiner außergewöhnlichen Schusstechnik ein Match an sich reißen und entscheiden kann.

Wie zuletzt im Dress der ungarischen Nationalmannschaft. Szoboszlai schoss die Magyaren mit einem sehenswerten Last-Minute-Tor zum ...