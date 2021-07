Teamfoto ohne Kapitän Ulmer: Noch ist Red Bull Salzburg nicht komplett

Zwei Termine diese Woche bilden eine willkommene Abwechslung zum intensiven

Training mit Neo-Coach Matthias Jaissle, der in Doppelschichten den Bullen-Profis derzeit viel abverlangt: Am Dienstag trafen sich die Spieler und Betreuer von Red Bull Salzburg, adjustiert in den neuen, in sattem Rot gehaltenen Trikots, zum Mannschafts-Fotoshooting im Stadion. Am Donnerstag findet in Mondsee der alljährliche Family Day statt. Große Abwesende sowohl auf dem Foto als auch beim Familientreffen am See sind Kapitän Andreas Ulmer und Neuzugang Kamil Piątkowski. Beide genießen nach ihrem EM-Einsatz noch ihren Urlaub und stoßen kommende Woche zum Team. Und auch Sékou Koïta fehlt nach seinem Kreuzbandriss auf dem Mannschaftsbild, der Stürmer kehrt nach einer rund sechsmonatigen Verletzungspause wohl erst zum Start der Frühjahrs-Vorbereitung 2022 zurück. Ohne dieses Trio findet am Samstag (15 Uhr) in Anif auch der nächste Test statt:

Red Bull Salzburg probt gegen Piątkowskis Ex-Club Raków Częstochowa aus Polen den Ernstfall für den Pflichtspielstart eine Woche später im ÖFB-Cup gegen Hertha Wels.