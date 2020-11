Wie die Bullen im "Gefrierschrank" heiß laufen

Bullenstall SN

Abschlusstraining, Spieltag, Regeneration: Dieser Rhythmus hat sich bei Red Bull Salzburg inzwischen eingebrannt. Auch nach dem 8:2 in St. Pölten, dem höchsten Bundesliga-Auswärtssieg in der Clubgeschichte der Bullen, blieb kaum Zeit zu analysieren, zu genießen oder gar zu feiern. Bereits am Montag reisten die Salzburger per Charterflieger weiter nach Moskau. Gegen den russischen Vizemeister Lok gibt es nur eine Devise, wie Trainer Jesse Marsch auf dem Flughafen kurz vor dem Boarding noch einmal bekräftigte. "Wir müssen dort gewinnen", sagte der ...