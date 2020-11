Zum Geburtstag gab es für Marsch nur einen Punkt

Salzburgs Cheftrainer wurde am Sonntag 47 Jahre alt. Ein Sieg bei Rapid als Geburtstagsgeschenk blieb dem US-Amerikaner verwehrt.

Am 8. November 1973 wurde Jesse Marsch in Racine, einer 80.000-Einwohner-Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin, geboren. Schnell war klar, wohin ihn seine Begeisterung für den Ball bringen würde. Er wählte weder Baseball noch Football, sondern das damals in den USA noch weitgehend unpopuläre Soccer.

Der Fußballer Marsch spielte zunächst College-Soccer an der Princeton University, wo er es 1995 in die All-America-Auswahl schaffte, eine Art Nationalteam. Nur ein Jahr später wurde er von D. C. United gedraftet und kickte von da ...