Die Arbeit von Jessica Wade

Eine Stimme sein, sich Gehör verschaffen: Das nimmt Jessica Wade ernst.

Als sie im Buckingham Palace mit der British Empire Medal geehrt wurde, stach sie als junge Frau heraus - während es ironischerweise genau das ist, was sie zu ändern versucht: Jessica Wade kämpft seit Jahren für mehr Sichtbarkeit von Wissenschafterinnen. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass Frauen oft maßgeblich an Erfindungen und Errungenschaften beteiligt waren, aber wegignoriert wurden: Preise gingen an Männer, deren Namen als einzige auf Publikationen standen, den Frauen wurde wenig bis keine Anerkennung zuteil. Mehr als ...