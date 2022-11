Die schwedische Schriftstellerin

Wie gut, dass immer mehr Autorinnen wiederentdeckt werden.

Kennen Sie Selma Lagerlöf? Vielleicht, wenn ich Ihnen folgenden Hinweis gebe: Sie hat Nils Holgersson erfunden. Der sagt Ihnen bestimmt was - und er hat Selma noch berühmter gemacht. Sie hat ihn im Auftrag der schwedischen Schulen kreiert, deshalb reist er mit den Gänsen durchs ganze Land: damit die Kinder es kennenlernen. Selma wurde 1858 in Värmland auf dem abgelegenen Gut Mårbacka geboren und wollte schon früh Schriftstellerin werden. Dass es ihr gelungen ist, zu einer Zeit, in der Frauen ...