Lieber in kleinen Häusern

Oft denke ich: Salzburg ist schon provinziell. Aber vielleicht bin ich es auch.

Letztes Jahr war ich endlich wieder auf Konzerten und hab gemerkt, wie sehr ich das in der Pandemie vermisst habe - und dass ich womöglich gar nicht immer die Action großer Städte und großer Veranstaltungen brauche. Aber der Reihe nach: Das erste Konzert nach langer Zeit hat im Salzburger Rockhouse stattgefunden. Die Band Leoniden hat so richtig Gas gegeben - und die Bude war voll. Gut, das ist im Rockhouse nicht schwer. Man ist sehr nah dran an den Musiker:innen, ...