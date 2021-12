Brücken schlagen

Den Riss heilen Daniel Lintner, Mario Neuner

SN/photo by colin watts on unsplash

In den letzten zwei Jahren ist so einiges entgleist: unsere Normalität, unser Bezug zu Masken, eine anfangs mysteriöse Krankheit und (mehrmals) unsere Bundesregierung. Wobei Letzteres nichts zur jetzt zu behandelnden Sache tut, spielen die drei vorher genannten Punkte eine wichtige Rolle, wenn es um die Spaltung unserer Gesellschaft geht. Leider ist ein Teil von Österreichs Bevölkerung in einem köchelnden Sud aus Unwahrheiten, Lügen und schlichtweg falschen Weltanschauungen versunken. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, diese Menschen mit Überzeugungsarbeit, Mitgefühl, einem offenen Ohr und helfender Hand aus ihren Paralleluniversen zu holen. Entweder aus dem edlen Bedürfnis, kranken Menschen helfen zu wollen - wie es unsere bewundernswerten Krankenschwestern und -pfleger tagtäglich unter Beweis stellen - oder aus dem eher pragmatischen Antrieb, keine gewaltbereiten und realitätsfernen Querdenker in wütenden Mobs auf der Straße herumlaufen haben zu wollen.