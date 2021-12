Das griechische Alphabet macht Freude

Den Riss heilen Eva Krause

SN/photo by freestocks on unsplash

Erstes Adventwochenende. Im Schneegestöber hole ich die Zeitung aus dem Postkasten, der frühe Zusteller am Rad, nennen wir ihn Herrn Alpha, winkt mir gut gelaunt und freundlich zu. Ein lieber Mensch, Frau Beta, hat einen kleinen Adventkalender zur Einstimmung auf diese besondere Zeit eingeworfen. Da sehe ich, dass mein Auto bereits vom Nachbarn - es kann nur Herr Gamma gewesen sein - abgekehrt und der Parkplatz freigeschaufelt ist. Auf einer der Lernplattformen hat mir ein Schüler, Franzi Delta, nicht nur Hausübungen, sondern auch nette Zeilen geschickt. Beim winterlichen Spaziergang läute ich bei einer Familie für ein kurzes Gespräch am Gartentor an. Plötzlich holt Frau Omikron, eine begeisterte Gärtnerin, vom Haus eine spontane Überraschung: "Diese gelben Rosenknospen waren gestern noch am Strauch. Für dich!" So wurde dieser Tag durch verschiedene Freuden zu einem Gang durch den Advent. Und ich möchte mit Pi und Rho weiterbuchstabieren.