Den Riss heilen Sepp Schnöll

SN/photo by caju gomes on unsplash

Corona und die Impfthematik ist in den Köpfen fest implementiert, dominiert quasi unser Mindset. Öffentliche bzw. individuelle Herangehensweise an diese haben uns auseinanderdividiert. Generalisierung, Polarisierung, Diffamierung und das (Vor)Verurteilen von Mitmenschen sind omnipräsent. Dabei lechzen wir mehr denn je nach kleinen Freuden und heilsamen Begegnungen im verflixten Corona-Alltag.

C-Thematik vermeiden. Legen wir den Fokus für heute bewusst auf Freude schenken.

Ein wertschätzender Gruß, ein wohlwollendes Lächeln, ein kurzes ermutigendes Zunicken, eine bestärkende Geste, ein Thumbs-up, eine aufrichtige Entschuldigung, etc. bereichern den Alltag ungemein. Freude bereiten tut mir selbst und dem anderen gut, trägt uns, ist unverzichtbare Seelennahrung, öffnet Herzen, lässt Spaltung und Trennung gar nicht erst aufkommen. Heute schon jemandem bewusst Freude geschenkt? Wenn ja - dann nur so weiter! Und morgen selbiges wieder versuchen.