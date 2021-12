Große Meisterin des Humors

Den Riss heilen Markus Kraxberger Sie Haben Gedanken, Ideen, Erfahrungen Dazu, Wie Wir Trotz Aller Unterschiedlicher Meinungen Gut Miteinander Leben Können? Schreiben Sie Uns Bitte Unter Leserforum@sn.at .

Papa, heute konnten wir im Kindergarten nicht in den Turnsaal, weil da ist ein Wal! Achso?! Rätselhaft, bis ich an die Landtagswahlen dachte. Meine Tochter hatte so herrlich etwas missverstanden. Papa, seit heute ist Abdullah nicht mehr im Kindergarten, er lebt jetzt in Österreich. Achso!? Ganz sicher war ich mir ja nie, ob das Mühlviertel wirklich ein Teil von Österreich ist, aber Abschiebungen dorthin? Meine Tochter bereichert uns mit ihrem Humor, der schon morgens beginnt, wenn ich sie in den Kindergarten bringe, und wir gemeinsam im Auto Awarakadawara, wo san meine Hawara singen - ihr Lieblingslied!

Ihr kindlicher Humor ist unschuldig, manchmal ungewollt, aber sicher will er niemandem wehtun. Erst von den Erwachsenen lernen Kinder Zynismus, Sarkasmus - Humor auf Kosten anderer. Es ist so leicht, sich über Politiker, Virologen, Impfgegner und Geimpfte lustig zu machen. Via Whatsapp kursieren herabwürdigende Bilder, Kommentare und Witze, über die nur Erwachsene lachen können. Das C-Wort hat unsere Tochter vom Esstisch verbannt. Da versteht sie keinen Spaß. So führt sie uns zu Themen weit weg von jedem Virus. Ihre beste Freundin ist Tochter von Impfgegnern. Wir können noch viel von ihr lernen.

