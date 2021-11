Wir sind die anderen

Schuld sind grundsätzlich immer die anderen: am Klimawandel, an der Pandemie, an der Politik und überhaupt. Die anderen sind die, die wir als getrennt von uns erleben. Doch genau für die sind wir selbst anders und oft implizit auch schlechter. Weil "anders sein" aber nicht gleichzusetzen ist mit "schlechter sein", müssen wir uns austauschen und verstehen, dass die Bedingungen des Menschseins für alle gleich sind. Wir alle versuchen immer aus unserer Sicht das Beste, für uns und unsere Nächsten. Und ...