Verlängerung

Die illustrierte Kolumne SN

Wir erinnern uns an die Zeit vor dieser. An die Zeit vor Corona. An ausgelassene Jahresendfreude und realistische Neujahrsvorsätze. An Festeln und Feiern mit Abständen im Millimeterbereich. Wir erinnern uns an sprudelndes Reden, enthemmtes Umarmen und zielloses Herumküssen. Verboten waren nur tödliche Raketen. Und wenn jemand eine Maske trug, dann eine über den Augen. Aber jetzt ist alles anders. Zum zweiten Mal anders. Und als Zusatzverschärfung: anders anders.

Gewiss, auf den Pisten des Landes liegt einheimischer Schnee, aber ...