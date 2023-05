Arnies Netflix-Serie "FUBAR": Action, Nostalgie und Flachwitze

Er zündet sich eine Zigarre an, grinst, steckt eine Mülltonne in Brand. Und im Hintergrund läuft "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones.

Bereits die erste Szene der neuen Netflix-Reihe "FUBAR" ist ihrem Hauptdarsteller auf den Leib geschneidert: In "FUBAR" - ein Akronym für "fucked up beyond all recognition" - schlüpft Arnold Schwarzenegger in seine erste Serienrolle. Der 75-Jährige darf in den acht Episoden die Idee seines 1994er-Kinofilms "True Lies" weiterziehen: Ein unscheinbar wirkender Vorstadtmann ist in ...