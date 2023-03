Auftakt der ORF-"Dancing Stars": "Rock Me Hannes", ein Krokodil und Blutstropfen

Die prestigeträchtige ORF-Tanzshow begann Freitagabend mit dem Eintanzen der zehn Paare. Sänger Lucas Fendrich überraschte, für die Ex-Jurorin Sarkissova hagelte es harsche Kritik.

Er erhob die Hände zum Himmel wie seinerzeit, als ihm der Startrainer Ivica Osim bei Sturm Graz einen kometenhaften Aufstieg in die Champions-League-Höhen ermöglichte: Hannes Kartnig, einst schriller und später gefallener Fußballpräsident, absolvierte seinen Auftakttanz bei "Dancing Stars" Freitagabend einigermaßen respektabel, etwas langsam, aber doch stilvoll. "Ich bin der lustige Hannes", sagte der nunmehr 71-Jährige in einem eingespielten Video, in dem er die Trainingseinheiten als "Volksschulübungen" bezeichnete. Die Nation weiß inzwischen, dass der Grazer zehn Kilogramm abgenommen hat, von Juror ...