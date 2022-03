"Bridgerton": Neues vom höfischen Heiratsmarkt

Im Dezember 2020 startete mit dem Brautschau-Epos "Bridgerton" für Netflix ein Quotenmärchen: 82 Millionen Zuschauer in einem Monat. Jetzt geht die Serie rund um höfisches, britisches Zeremoniell, ausgeprägtes Standesbewusstsein, Förmlichkeitsfestspiele, Tee, Tratsch und Klatsch sowie knisternde Erotik in die zweite Staffel. Lord Anthony (Jonathan Bailey) muss unter die Haube und schon in der ersten Folge nimmt das Liebesrad an Fahrt auf: Anthony trifft auf die Schwestern Edwina und Kate Sharma, mit Ersterer (Charithra Chandran) tanzt er, mit Zweiterer (Simone Ashley) ...