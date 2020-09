"Corona-Quartett" ist sich einig: "Ja, es gibt das Virus"

"Polymerase-Ketten-Reaktion" und Hemdsärmeligkeit: Bei der Premiere des neuen Talk-Formats von Servus TV wurden altbekannte Argumente abgetauscht. Ohne Moderation kann ein Gespräch mitunter recht mühsam werden.

Überschätzen wir die Corona-Gefahr? Diese und andere ähnliche Fragen beherrschen seit Monaten den Alltag. Am Stammtisch, in der Politik, im Gesundheitswesen. Und nicht nur da. In der Corona-Debatte stehen sich die verschiedenen Standpunkte immer unversöhnlicher gegenüber. Die einen werfen den anderen die Verbreitung von Falschinformationen und die Verharmlosung des Infektionsgeschehens vor, umgekehrt ist von grundloser Panikmache auf Kosten der Wirtschaft und des Rechtsstaates die Rede. Grund genug für Servus TV, ein neues Format zu kreieren: Das Corona-Quartett. Als Logo "Corona-Qu4rtett" ...