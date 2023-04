"Der Pass", Staffel drei: Neue Morde zwischen Salzburg und Bayern

Die finale Staffel von „Der Pass“ startet am 4. Mai auf Sky.

Eine Berghütte im Salzburger Land: Eine junge Frau bereitet sich gerade auf ein romantisches Wochenende vor, als eine dunkle Gestalt in die Hütte eindringt. Diese fesselt die Frau, zieht sie in den nahe gelegenen Wald - und verbrennt sie auf einem Scheiterhaufen.

Auch in der dritten und finalen Staffel der Sky-Originalserie "Der Pass" (ab Donnerstag, 4. Mai, 20.15 Uhr, Sky One) steht eine Mordserie in der Grenzregion zwischen Salzburg und Bayern im Mittelpunkt. Und neuerlich rücken die Ermittlerin ...