Am 14. April endet die Fastenzeit. Für diejenigen, die sich selbst ein Alkoholverbot auferlegt haben, bedeutet das, endlich wieder ein Glas in die Hand nehmen zu dürfen. Doch was für viele eine mehr oder weniger schwere Herausforderung ist, ist für ehemalige Alkoholiker ein regelrechter Kampf, der jeden Tag aufs Neue beginnt - ohne erlösendes Osterfest.

Um ebendiesen Kampf geht es in der Serie "Single Drunk Female", die seit 6. April auf der Streamingplattform Disney+ zu sehen ist. Nachdem ...