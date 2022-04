"In Therapie": Ein Kammerspiel der Blicke und Emotionen

In der zweiten Staffel der Erfolgsserie aus Frankreich wird die Pandemiezeit thematisiert. Man trägt Maske und einen Rucksack voll Probleme mit sich.

"Eine gute Therapiesitzung ist ein echter Thriller, für die Beteiligten ebenso wie für die Zuschauer", sagt Agnès Jaoui, eine der Regisseurinnen der zweiten Staffel von "In Therapie" (Arte Mediathek und ab 7. April jeden Donnerstag um 22.30 auf Arte). Nach dem Erfolg der Premierenstaffel, in der die französischen Adaption des israelischen Originals "Be Tipul/In Behandlung" die menschlichen Abgründe rund um den Terrorangriff im Pariser Lokal Bataclan thematisiert hatte, empfängt der Psychoanalytiker Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) diesmal neue Patientinnen und Patienten ...