Ein packender Abschied im "Polizeiruf 110"

Deutsche Popstars in deutschen Krimis: Kürzlich spielte Udo Lindenberg mit lauem Erfolg im "Tatort" sich selbst, jetzt mimt Bela B Felsenheimer in der "Polizeiruf 110"-Folge "Keiner von uns" (Sonntag, ARD, 20.15 Uhr) einen Musiker, der unter Mordverdacht gerät. Bela B, der Schlagzeuger der immer noch famosen Band Die Ärzte, erinnert als Jo Mennecke optisch ein wenig an Johnny Depps Lieblingspiratenrolle, im Spiel des betrunkenen Barden offenbart er darstellerische Defizite. Schade, denn die von Eoin Moore in Szene gesetzte Story hätte ...