Streamingserie "The Great": Selten hat ein historischer Stoff derart viel Spaß gemacht

Katharina (Elle Fanning) hat es geschafft: Dank eines perfiden Staatsstreichs ist sie Russlands Oberhaupt. Und somit nicht mehr nur Katharina, sondern Katharina die Große.

So weit der historisch (halbwegs) korrekte Rahmen der zweiten Staffel von "The Great". Der Rest dieser zehnteiligen Streamingserie hat mit vergleichbaren Historienfilmen bzw. -reihen recht wenig am Hut: kein Kitsch wie bei vielen "Sissi"-Ablegern, wenig geschichtliche Fakten wie bei dokumentarisch gepolten Produktionen. Die Macher von "The Great" haben den an sich düsteren historischen Stoff ...