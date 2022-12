Eine Halteschlaufe und viele Prophezeiungen

Hat ORF-Experte Herbert Prohaska jetzt Chancen bei Al-Nassr FC?



Durchgeschaut SN

An einiges hat man sich bei dieser WM in Katar schon gewöhnt: Etwa an Fans, die lange vor dem Schlusspfiff das Stadion verlassen. Oder an das Logo der Fußballweltmeisterschaft, das aussieht wie eine Halteschlaufe einer Straßenbahn. Auch, dass die prophetische Gabe des ORF-Experten Helge Payer nicht immer mit seinen einstigen Fähigkeiten zwischen den Torstangen mithalten kann: "Die Dänen werden heute gewinnen. Saudi-Arabien wird gegen Mexiko gewinnen und aufsteigen", sagte er am Mittwoch. Gleich drei Mal danebengetippt.

Irren ist ...