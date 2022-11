Richtig gut, richtig biblisch, richtig effizient

Über Kommentatorenmoden und Familiengeschichten bei der Fußball-WM.



Durchgeschaut SN

Es wird kaum noch antizipiert und auch das Momentum steckt in einer hartnäckigen Krise. Zumindest wenn es um die Wortwahl der Fußballkommentatoren und -kommentatorinnen geht. Auch aus der Box wird allmählich wieder der gute alte Strafraum, wie man nach einer Woche TV-Konsum der Fußball-WM positiv bilanzieren kann. Als neue verbale Mode darf die Charakterisierung "richtig gut" erwähnt werden. Schiedsrichterleistungen, getretene Freistöße, Tormannparaden, Taktiken - vieles ist in Katar "richtig gut". Was an den deutschen Ex-Spieler und -Trainer Hans Meyer denken ...