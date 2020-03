Durchgeschaut

Schulfernsehen. Klingt ein bisschen nach weißem Mantel und erhobenem Zeigefinger. Ganz anders die "ORF 1 Freistunde", die am Mittwoch Premiere feierte. Nach einer "ZiB Zack", in der Moderator Gerhard Maier die Schüler in der Corona-Zwangspause mit Du anredet und unter anderem über das Verschieben der Matura informiert, betritt Fanny Stapf im Leopardenlook mit einem Wuhan-Shake das Studio. Nein, das ist keine gestrenge Frau Lehrerin. "Es wird definitiv nicht wie ein Schulunterricht", sagt die 28-Jährige. Stimmt. Später sieht man die Sicherheitsvorkehrungen im geleerten ORF-Hauptquartier, hört die Geschichte des Virus und erfährt Wissenswertes zu Afrika. Zwischen Tiersendungen betont Fanny Stapf, dass das Virus Haustieren nicht schaden kann. Ein 29-jähriger Contentmanager berichtet via Videotagebuch aus der Quarantäne, YouTuber Michael Buchinger ("Mir persönlich geht's prima") lässt einen Zahnstocher verschwinden. Kochtipps gibt es auch: kurzweiliges Infotainment für den Nachwuchs. Die "ORF 1 Freistunde" will Optimismus verbreiten, ohne die Realität zu verleugnen. Niveauvoll ablenken und in der Krise begleiten. Dafür gebührt dem ORF ein dickes Plus.