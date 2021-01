Laues Zwangskuscheln in der "Moonbase 8"

Die Ausgangslage weckt Erwartungen: Drei für diesen Job eher minderbegabte Astronauten leben in einer Mondbasis-Simulationsstation der NASA in der brütend heißen Wüste von Arizona und träumen davon, einmal die langersehnte Expedition zum Mond antreten zu dürfen. Doch der beschauliche Alltag des Trios, das als Quartett beginnt, wird immer wieder gestört. Mal ist es Wassermangel, der die Männer in ihrer kauzigen WG dazu treibt, ihre Ausscheidungen zu "enturinisieren", mal entfremdet eine entlaufene Kuh das Gewächshaus als Stall. Die gar nicht heldenhaften ...