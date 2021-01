"Your Honor": Ein Richter im Lügennetz

Sein Antlitz ist faltenzerfurcht, sein Blick mitunter nachdenklich ins Leere gerichtet: Dieser Mann hat Sorgen, eine große emotionale Last bringt das Leben von Michael Desiato (Bryan Cranston), dem angesehenen Richter in New Orleans, aus dem Gleichgewicht. Sein asthmakranker Sohn Adam (Hunter Doohan) hat ihm gestanden, mit seinem Auto ein Motorrad gerammt zu haben. Als der Lenker - Sohn eines gefürchteten Gangsterbosses - vor seinen Augen stirbt, flieht er in Panik. Ein Vorfall, der die Integrität des Vaters kippen lässt: "Ich ...