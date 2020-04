Die Fortsetzung des 2015 preisgekrönten Fernsehfilms leidet an Klischeeüberfrachtung. Eine auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte verliert so an Brisanz.

SN/swr/diwa film Das Gewehr, das Miguel einem mexikanischen Polizisten abgenommen hat, stammt von der deutschen Firma HSW.