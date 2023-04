Mit der Gitarre kuscheln, Thomas Brezina lesen

Andreas Gabalier hat ein Personality-Magazin: Auf 148 Seiten gibt sich der Polarisierungsmeister wandelbar und handzahm.

Eben noch selbst ernannter Volks-Rock-'n'-Roller, jetzt schon Chefredakteur: Andreas Gabalier hat ein Magazin über jenen Menschen auf den Markt gebracht, den er wohl am meisten schätzt - sich selbst. Das Produkt aus der "Servus Edition" (Red Bull Media House) breitet auf 148 Seiten rot-weiß kariertes Fanfutter für all jene aus, die den Steirer, der "Bond, Bienen & Bügeln mag", schätzen. Auf dem Cover kuschelt der 38-Jährige im Bett mit einer Gitarre: "Willkommen in meiner kleinen steilen Welt!"

Der ...