Sylvester Stallone gibt den alternden Helden, der eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will. Doch dann taucht ein junger Mitspieler auf - wahlweise ein Fan oder ein Widersacher -, appelliert an die Ehre des Helden und reaktiviert ihn. Die Geschichte kennen Sie? Richtig, das ist grob der Plot von "Rocky V", von "Rocky Balboa", von "Creed" - und nun von "Samaritan".

Der neue Stallone-Film startete am Freitag auf Amazons Streamingdienst Prime Video. Und auch wenn es so wirkt, ...