Sex, Drugs und Totalversagen: Das Woodstock der 90er-Jahre

1999 wurde versucht, an das legendäre Woodstock-Festival anzuschließen. Eine Dokumentation zeichnet nun nach, was als Katastrophe endete.

Geschichten über Feiern, bei denen im Rausch der Partygäste Gegenstände zu Bruch gegangen sind, gibt es viele. Ein Lampenschirm, Gläser und bei so manchen lag nach diesen "b'soffenen G'schichten" sogar die Karriere in Scherben. Ausmaße wie bei dem Festival Woodstock 99 dürfte es aber selbst bei den schlimmsten Feiern nicht angenommen haben. Denn was 1999 in einer US-amerikanischen Kleinstadt als friedliches Festival begann, endete in einem Rausch aus Zerstörung, Gewalt bis hin zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen. Als die 250.000 ...