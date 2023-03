"Tatort": Benzinbrüder und eine kleine Schwester

Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) will ihrer Halbschwester Marie (Luisa Böse) helfen, die mit waghalsigen Fahrten zeigt, was sie kann.

Warum sind in TV-Krimis nahe Verwandte der Gesetzeshüter so häufig Opfer oder auch Täter? Wohl weil jene, die Drehbücher schreiben, über die Faktoren emotionale Betroffenheit und Identifikation den Spannungsgrad erhöhen möchten. Auch in der "Tatort"-Folge "Donut" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) aus Bremen spielt die Halbschwester der Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) eine tragende, tragische Rolle. In Bremerhaven wird auf einem Autoterminal eine Leiche gefunden - der Bereichsleiter der Fahrer liegt tot im Kofferraum eines Fahrzeugs.

...