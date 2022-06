"Tatort": Toxisches und auch viel Theatrales

Da will man feiern, so richtig einen draufmachen und dann klingelt der Chef: Das ist das Los der Fernsehkommissarinnen, im zwölften "Tatort"-Fall aus Dresden tauschen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) die Flaschen mit Taschenlampen und stoßen auf ein blutdurchtränktes Bett. Die Frau des Hauses ist vermisst, ihr Mann Simon Fischer (Christian Bayer) läuft angstvoll durch die Nacht. So weit die Ausgangslage der Folge "Das kalte Haus" (Montag, ORF 1, ARD, 20.15 Uhr), die eine toxische Beziehung ...