"Tatort": Wahnwitzig, launig und verschwurbelt

Skurrilitäten, Humor sowie ein Pendeln zwischen Realität und Imagination sind Markenzeichen der quotenstarken "Tatort"-Krimis aus Münster. So überrascht es nicht, wenn in der Folge "Propheteus" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) zwei Verfassungsschützer auftauchen, die sowohl dem Kinohit "Men in Black" als auch den heimischen Kultkrimis "Kottan ermittelt" entstammen könnten: Frau Mann (Daniela Reichert) und Herr Muster (Melanie Reichert), beide wahnwitzig überdreht. Was gut zur Handlung passt, in der Verschwörungstheorien - außerirdische Reptilienwesen wollen die Menschheit versklaven - ironisiert werden. ...