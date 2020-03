Zweite Staffel des TV-Musikrätsels mit dem rätselhaften Erfolg. Eine pinke Fledermaus in High Heels singt Billie Eilish und für die Sängerin Stefanie Heinzmann ist die Show schon zu Ende.

Alle reden vom Coronavirus. Meiden Veranstaltungen, legen Lebensmittelvorräte an und igeln sich zu Hause ein. Aber the show must go on und ProSieben lässt auch in Krisenzeiten die Puppen tanzen. Genauer gesagt: die Maskierten singen und tanzen. Der ProSieben-Quotenhit "The ...