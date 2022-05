Warum "Starmania 22" beim Publikum nicht so zieht

Das Prestigeprojekt einer ORF-Castingshow leidet an hausgemachten Fehlern. Der Griff nach den Sternen benötigt jetzt Reformen.



Wenn Arabella Kiesbauer am Freitagabend mit den Finalkandidaten Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner und Sebastian Holzer wieder nach den Sternen greift, endet die zweite Staffel der im Jahr 2021 wiederbelebten Show "Starmania" (ORF 1, 20.15 Uhr) mit ambivalenten Gefühlen. Zur Freude des Siegers (oder der Siegerin) wird sich ein Resümee gesellen, das sich in der Kurzfassung so anhört: Da wäre mehr drinnen gewesen. Sternstunden sind - sofern es sie überhaupt gegeben hat - äußerst rar gewesen, die Adaption der Anfang ...