Weihnachten, Nostalgie und einige Alternativen

Weihnachten in den Bergen feiern, mit einem kuscheligen Kaminfeuer und schöner Weihnachtsmusik? Ist für viele eine Wunschvorstellung und Carmen Nebel macht dies heuer via Fernsehen möglich.

Am Heiligen Abend trifft die 66-jährige TV-Moderatorin auf einer Tiroler Alm voXXclub, Johnny Logan, Melissa Naschenweng und viele mehr. Gemeinsam erinnern sie sich in "Heiligabend mit Carmen Nebel" (ZDF, 20.15 Uhr) auch an vergangene Shows mit Peter Kraus, Andreas Gabalier, Rolando Villazón und Roland Kaiser. Zeitgleich weckt auch auf ORF 2 eine ...