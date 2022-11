"Wetten, dass ..?": Gottschalk im roten Leopardenanzug, aber pointenmüde

Das Lagerfeuer glost nur: "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker fehlte im Vergleich zum Vorjahresshow der Esprit. Die Baggerfahrerin aus Österreich wurde im Kampf um den Wettkönig Zweite.

Wer rar ist, wird besonders bejubelt: Minutenlanger Applaus für Thomas Gottschalk bei seinem Auftritt in der "Wetten, dass..?"-Show Samstagabend in Friedrichshafen. Die Stimme aus dem Off avisiert: "Hier ist der Mann der ganz großen Show" und schon ist er da, diesmal im ganz und gar nicht dezenten rötlich-schwarzen Leopardenanzug. Der Applaus dauert länger als bei einem Siegestor der deutschen Nationalmannschaft gegen England und so muss der 72-Jährige beschwichtigen: "Ich bin's doch nur." Applauskaskaden später legt Gottschalk im gestrengen Lehrerton nach: ...