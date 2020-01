Der neue ORF 1-Serienmontag punktet mit einer putzmunteren Ursula Strauss und langweilt mit um Originalität bemühten Wetterfröschen.

Und jetzt zum Wetter. "Walking on Sunshine" ist wieder da und der Wettkampf der Wetterfrösche ist auch in der zweiten Staffel nur bedingt amüsant. ORF-Insidergags hin, "Wos war sei Leistung?"-Sprüche her: Wenn Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) im Pyjama und in ...