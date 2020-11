Das darf nicht sein!

Durchhalten SN

Mit diesen Worten kommentierte meine neunjährige Tochter beim Frühstückstisch die unfassbaren Ereignisse in Wien. Damit hat sie meine Gefühlswelt in Worte gefasst. Es gibt keine Beschreibung für das, was das Geschehene in mir auslöst. So etwas darf schlichtweg nicht sein. In gleicher Weise darf Corona nicht sein. Doch was, wenn es diese furchteinflößenden Ungeheuer dennoch gibt? Ich will nicht zulassen, dass sich Angst und Trauer über mein Leben stülpen und von mir Besitz ergreifen. Vielmehr will ich ...