Die Ziele sind im Nebel

Durchhalten SN

Nach all den schrecklichen Ereignissen, den Bildern im Kopf, werde ich mich freilaufen, trotz Nebel, rund um den Gaisberg. Oh, da gibt's auch wieder Verbote der Forstarbeiten wegen, doch so schnell gebe ich nicht auf. Gegen meine normale Laufrichtung ist es möglich, noch 2,5 Kilometer den Weg zu benutzen. Froh, nicht umsonst hergefahren zu sein, beginne ich meinen Gaisberglauf.

Anfangs scheinen die herbstlichen Farben noch durch, hellgelbe Tupfer auf dem schon vermoderten und vergilbten Blätterteppich, nach wenigen Metern ...