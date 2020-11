Einander in die Augen schauen

Dass Gesichter zur Hälfte hinter Mund-Nasen-Schutzmasken verschwinden, ist ein wunderbarer Anlass, einander endlich wieder mehr in die Augen zu schauen. Erstaunlich, was man da selbst in ganz kurzen, im wahrsten Sinne des Wortes "Augenblicken" über sein Gegenüber erfahren kann. Auch wenn es ein wildfremder Mensch ist, der einem zum Beispiel im Supermarkt mit dem Einkaufswagerl entgegenkommt.

Im Unterschied zu Gesichtsausdruck und Stimme, die sich durchaus verstellen lassen, können unsere Augen nämlich nicht lügen. Wie sie einen ansehen, so ...