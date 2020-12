Fantasie als Ressource

Durchhalten SN

Die Neurowissenschaften lehren uns, dass unser Gehirn befähigt ist, bei entsprechender Imagination (positive) Gefühlsassoziationen zu früheren Erlebnissen, Situationen herzustellen und mit starker Intensität wachzurufen. Sogar Visualisierungen von Situationen, die auf reiner Fantasie beruhen, können Glücks- und Entspannungsgefühle hervorrufen. Warum also diese Erkenntnisse nicht nutzen? Jetzt ist Zeit und Gelegenheit dazu, in uns frühere Erlebnisse wiederzuerwecken oder unserer Fantasie freien Lauf zu lassen, um uns in schöne Urlaube hineinzuträumen und dadurch eine "alternative Realität" zu schaffen.