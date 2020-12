Knuddelnd ins nächste Jahr

Die flämische Volksgruppe in Belgien hat "Knuffelcontact" zum Wort des Jahres gewählt. Auf Deutsch heißt das Knuddelkontakt und bezeichnet jene Person, der man - mit Ausnahme der engsten Familienmitglieder - noch richtig nahe kommen darf. "Ich hab Dich zum Knuddeln gern" ist also in Zeiten wie diesen ein exklusives Freundschaftsangebot.

Die Flamen haben mit der Wahl des Wortes Herz bewiesen. So wie die Österreicher, die "Babyelefant" zum Wort des Jahres 2020 erkoren haben - und nicht so kalte, ...