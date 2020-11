Motiviert für andere da sein

Durchhalten SN

Mehr als 600 Bibliothekare, der größte Teil davon ehrenamtlich tätig, trifft sich jährlich im November auf der Landesbüchereitagung. Fortbildung und Austausch stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. 2020 ist nur eine virtuelle Tagung möglich - schade! Aber was passiert? Knackige, hoch interessante Expertinnenvorträge und ein reger Austausch in den Diskussionsräumen finden statt. Wir freuen uns darüber, Kollegen/-innen zumindest via Bildschirm zu sehen und zu hören. Nach drei Stunden kehren wir alle motiviert an den eigenen Schreibtisch zurück. Voll Freude werden wir ...