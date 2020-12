Wir werden wieder tanzen

Durchhalten Peter Eckkramer

Der Arbeitsalltag ist geprägt von der Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur, der Abdeckung von Quarantäneausfällen, von Coronainformationen und der Vorbereitung auf alle Eventualitäten.

Dem langen Arbeitstag entflohen, hilft ein unbeschwertes Salsa-Tanzvideo, bei dem man versucht, sich die Namen der so vermissten Tanzpartnerinnen mit ihren fröhlichen Gesichtern wieder in Erinnerung zu rufen. Sofort macht sich eine freudige Gewissheit breit. Wir werden wieder miteinander tanzen.

Schreiben Sie uns!

Was motiviert Sie in diesen Zeiten, was gibt Ihnen Kraft?

