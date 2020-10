Auf dass sich das Aug erfreue,

Lachen uns im ganzen Land

Endlich ein paar völlig neue

(und in nächster Zeit wohl treue)

Farben an am Wegesrand.

In vergang'nen Jahren blühte

Es ja meistens nur knallrot:

Richtig fad, du meine Güte,

Lag da Tüte neben Tüte,

Angefüllt mit Hundekot.

Aber neuerdings genießen

Wir auch Weiß, Blassgrün und Blau:

Mund-und-Nasen-Masken sprießen,

Wo die Leut' sie fallen ließen,

Ringsherum in Feld und Au!

Was sie für den ...