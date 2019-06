Der kecke Felsengipfel oberhalb von Weißenbach am Attersee bietet knapp über der 1000-Meter-Marke einen Logenblick.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Wolfgang Tonis

Die Landschaft am Attersee inspirierte schon Gustav Klimt. Die meisten seiner Landschaftsbilder sind hier entstanden. In Weißenbach wählte er 1914 das Forsthaus an der Ischler Straße als Sommerdomizil und auch als Motiv seiner Gemälde. Die Ortschaft, wo die westlichen Ausläufer ...